Изменен состав коллегии Национального архивного управления Азербайджана

12 сентября 2018 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Изменен состав коллегии Национального архивного управления Азербайджана.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно изменению, коллегия будет состоять из семи человек в нижеследующем составе:

председатель коллегии - глава Национального архивного управления,

члены коллегии – заместитель главы Национального архивного управления; глава Государственного архивного управления Нахчыванской АР; заведующий по организационно-методической работе и международным связям Национального архивного управления; заведующий отделом по комплектации, управленческим архивам и делопроизводству Национального архивного управления; директор Государственного архива Азербайджана; директор Государственного архива кино-фотодокументов Азербайджана.

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