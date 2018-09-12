БАКУ /Trend/ - Изменен состав коллегии Национального архивного управления Азербайджана.
Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Согласно изменению, коллегия будет состоять из семи человек в нижеследующем составе:
председатель коллегии - глава Национального архивного управления,
члены коллегии – заместитель главы Национального архивного управления; глава Государственного архивного управления Нахчыванской АР; заведующий по организационно-методической работе и международным связям Национального архивного управления; заведующий отделом по комплектации, управленческим архивам и делопроизводству Национального архивного управления; директор Государственного архива Азербайджана; директор Государственного архива кино-фотодокументов Азербайджана.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.