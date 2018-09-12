На открытии Фестиваля Насими в Шамахинской астрофизической обсерватории покажут «космическое шоу»

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые 27-30 сентября пройдет "Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими", посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417), организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Особенно ярким станет первый день фестиваля - участники посетят в родном городе поэта Шамахы кладбище Шахендан, где похоронены брат Имадеддина Насими Шахендан, а также выдающийся поэт Сеид Азим Ширвани, одну из древнейших мечетей на Кавказе - построенную в 743 году Джума-мечеть, храм Пир Омар в селе Авахыл и Шамахинский историко-краеведческий музей.

Экспозиция в Шамахинском историко-краеведческом музее будет представлена в виде рассказа об истории важных событий из жизни этого края. В том числе будет раздел, посвященный самому сильному землетрясению за всю историю города Шамахы, которое произошло в 1667 году и город был практически уничтожен. По данным историков, число жертв было от 40 до 80 тысяч. Это событие значительно повлияло на облик города, который находился на Великом шелковом пути. Одним из значимых событий станет дар Фонда Гейдара Алиева этому музею – трех уникальных гравюр XVII века, которые были найдены в Европе, приобретены и доставлены в Азербайджан. Это гравюры трех путешественников, которые побывали в своей время в Шамахы.

Среди них виды Шамахы из книги немецкого географа Адама Олеария, который в составе посольства Шлезвиг-Гольштейнского герцогства (ныне – в составе Германии и Дании) дважды останавливался в Шамахы по пути в Персию (с 30 декабря 1636 года до 28 марта 1637 года) и на обратном пути следования (с 20 февраля до 30 марта 1638 года), и затем его наблюдения вошли в книгу "Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно". Третья миниатюра из изданий голландского книгоиздателя Альфреда Таппера "Об экзотических местах планеты", в одной из которых был вид Шамахы. Несколько особняком стоит описание путешествий голландского моряка Яна Стрейса, который жил в Шамахы более года – с 8 сентября 1670 года до 30 октября 1671 года. Он увидел город уже после землетрясения 1668 года и оставил четкие описания его строений. Самое интересное, что в этих гравюрах можно увидеть величие Шамахы того времени, большое количество зданий, мечетей, ровных улиц, развитой инфраструктуры города.

Далее перед памятником Насими будут проведены поэтические и музыкальные меджлисы, а также мероприятие с участием финалистов литературного конкурса, посвященного памяти Имадеддина Насими и проводимого Министерством культуры Азербайджана в рамках литературного проекта «Слово» («Söz»). На конкурсе молодые поэты представят произведения, вдохновленные гением Насими.

В селе Мейсари состоится открытие Международного пункта этического дизайна под названием «Чувствительная мода». Пространство, созданное на основе материалов, систематически публикуемых в последние несколько лет в журнале «Баку» под заголовком “ЭКО. Модный маршрут”, будет нести функции информирования и просвещения об экологической чувствительности в производстве одежды и предметов интерьера, повторном производстве, восстановлении забытых и вышедших из употребления традиционных методах и технологиях производства, а также нести функции демонстрационного салона и салона продаж. Здесь будут представлены работы азербайджанских и зарубежных дизайнеров. На выставке будут демонстрироваться стили одежды, которые использовались в Азербайджане на протяжении столетий, одежда, украшенная различным национальным орнаментом, которая была в моде в разные периоды.

Следует отметить, что этическая мода в целом, и эко-мода в частности, уже давно стали популярными направлениями, которые развивают многие модные Дома, выступающие за чистую среду. Само понятие этическая мода связано с производством одежды из органических и переработанных материалов, а также социально-ответственного отношения к работникам, участвующим во всей цепи производства.

Гостям будет также представлено выступление азербайджанского коллектива "Le Gardiens du Silence", которые исполнят духовно-медидативную музыку на стыке разных культур. Исполнение будет представлено на национальных и зарубженых (в частности индийских) музыкальных инструментах.

Невероятно интересное шоу, которое смело можно назвать “космическим” - вечер акустической и электронной музыки под названием «Перед звездами» («Ulduzlar önündə») будет представлен на территории Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси НАНА. Выступление артистов пройдет на двух площадках, под открытым небом, в сопровождении визуальных эффектов, выполненных медиа-художниками Орханом Мамедовым (Азербайджан) и Маотиком (Франция). Интересно отметить, что в оформлении концерта будут привлечены спектрограммы и фото, сделанные с телескопов Шамахинской Обсерватории.

На одной площадке выступят – DJ Иршад Гусейн (Азербайджан) с подборкой ambient music, аудиовизуальный артист Элемаун (Иран), исполнитель электронной музыки Рабих Беаини (Ливан/Германия) и суфийский певец Абдель Карим Шаар (Ливан).

На другой площадке будет представлена старинная и «новая» этническая музыка. В этой программе выступят джазовый дуэт "Ханой" в составе гитариста Нгуэн Ле (Вьетнам/Франция) и этнического певца Нго Гонг Гуанг (Вьетнам), дуэт "Ар Берд" (Франция) представит программу на реконструированных средневековых лирах, Гёркем Шен (Турция) выступит на инструменте "йай-бахар", который он сам и создал, поулярная певица Сати Казанова (Россия) исполнит композиции народов мира на духовную тематику из ее проекта Sati Ethnica. А тарист Сахиб Пашазаде представит необычный проект – исполнит на таре произведение Стива Райха "Электрический контрапункт", которое было написано для всемирно известного гитариста Пэта Мэтени. Произведение состоит из 12 музыкальных каналов, 11 из которых записаны заранее в студии, а 12-й добавляется в живом исполнении.

Музыка, призывающая к размышлению, спокойная, духовная, оставит у гостей самые потрясающие впечатления.

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль будет проведен для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.

Фестиваль пройдет под лозунгами – "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и “Я – крупица, я - светило…”, которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы будут организованы программы.

(Автор: Вугар Иманов)

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