«Мобильная глазная клиника» Azercell отправляется в Агдам

БАКУ /Trend/ - На протяжении вот уже семи лет ООО «Azercell Telekom» осуществляет многочисленные проекты по улучшению социального благосостояния людей, и один из них - «Мобильная глазная клиника». Начиная с 2011 года врачи клиники, посещающие школы-интернаты и детские дома в городе Баку и регионах и оказывающие медицинскую помощь тысячам нуждающихся, 14 сентября примут пациентов в селе Эрги Агдамского района.

Люди, страдающие глазными заболеваниями, могут воспользоваться этим уникальным проектом Azercell. Обратившись в клинику, пациенты получат возможность пройти обследование у профессиональных офтальмологов и специалистов и получить необходимую консультацию по профилактике глазных заболеваний. При необходимости пациентам будут прописаны очки.

Данная инициатива республиканского масштаба будет также охватывать детей, лишенных родительской опеки, престарелых лиц и малообеспеченных семей в Агдаме.

Напомним, что услуги по обследованию и лечению предоставляются Общественным Объединением «Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi» при поддержке Azercell. В рамках проекта только с прошлого года в «Мобильной глазной клинике» бесплатное офтальмологическое обследование прошли около 2300 человек.

Стоит отметить, что, реализуя многочисленные проекты корпоративной социальной ответственности последние 22 года, ООО «Azercell Telekom» инвестировало 18 миллионов 718 тысяч 649,12 доллара в различные социальные проекты, развитие предпринимательства и человеческих ресурсов в стране в период с 1996 по 2017 год.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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