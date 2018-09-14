На ряде центральных улиц Баку наблюдается высокая плотность движения автомобилей

14 сентября 2018 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с репетицией шествия, посвященного 100-летию освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, изменено направление движения автомобилей на ряде центральных улиц Баку.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, распространенном в пятницу.

В связи с этим на пересечении проспектов Гейдара Алиева и Бабека, проспектах Хатаи, Бюльбюля, улицах Кероглу Рагимова, Бакиханова, 28 Мая, Юсифа Сафарова, Самеда Вургуна, Гулаи Гадирбековой и других центральных улицах столицы наблюдается высокая плотность движения автомобилей.

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