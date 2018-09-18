Азербайджанский пловец завоевал золото и серебро во втором этапе Кубка мира по плаванию

18 сентября 2018 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский пловец Максим Шемберев завоевал золото и серебро во втором этапе Кубка мира по плаванию, который состоялся в столице Катара Дохе, сказал в понедельник генеральный секретарь федерации плавания Азербайджана Фарид Бананиярлы.

По словам главы федерации, азербайджанский пловец взял золото на дистанции 200 метров брасом и серебро на дистанции 400 метров в комплексном плавании.

Отметим, что второй этап Чемпионата мира по плаванию FINA 2018 завершился 15 сентября в Дохе.

В соревнованиях среди мужчин по плаванию на дистанции 400 метров золотую медаль завоевал Дэвид Феррасто (Венгрия), и установил новый рекорд в чемпионате мира (4:13.44).

Шемберев, который выиграл «серебро» по итогам данных соревнований, обновил рекорд Азербайджана (4:13.61). А бронзовая медаль досталось Томасу Перибонио Авиле из Эквадора (4:17.02).

Отметим, что Максим Шемберев выиграл золотую медаль соревнований по плаванию на дистанции 1500 метров свободным стилем в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку в 2017 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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