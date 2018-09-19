Туристы стали чаще посещать Азербайджан

19 сентября 2018 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-августе этого года в Азербайджан прибыло 1976,9 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 193 стран мира, что на 8,5 процента больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, говорится в среду в сообщении Государственного комитета по статистике.

31,6 процента прибывших - граждане России, 19,5 процента - Грузии, 9,8 процента - Турции, 9,4 процента - граждане Ирана, 3,5 процента - граждане Объединенных Арабских Эмиратов, 2,6 процента - Ирака, два процента - граждане Украины, 21,5 процента граждане других стран, 0,1 процента - лица без гражданства.

66,4 процента прибывших - мужчины, 33,6 процента - женщины. 9,4 процента иностранцев и лиц без гражданства прибыли в январе, 8,4 процента - в феврале, 11 процентов - в апреле, 10,5 процента - в мае, 13,6 процента - в июне, 16,7 процента - в июле, 16,4 процента - в августе.

Больше всего в январе-августе этого года наблюдался рост числа прибывших из стран Персидского залива (за исключением ОАЭ и Ирана). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число граждан из этих стран увеличилось в 2,2 раза, в том числе граждан Саудовской Аравии и Бахрейна - в 2,4 раза, число граждан Катара - в 1,9 раза, число граждан Ирака - на 19 процентов, граждан Омана - на 9,5 процента.

На 5,6 процента сократилось число прибывших в страну из ОАЭ и на 25,4 процента - из Ирана. Общее число прибывших из стран Персидского залива увеличилось на 0,5 процента, что составило 433,6 тысячи человек. В целом можно сказать, что каждый пятый человек, прибывший в Азербайджан, был из стран Персидского залива.

Число прибывших в Азербайджан из стран-членов Европейского союза в январе-августе 2018 года увеличилось на восемь процентов и достигло 77 тысяч человек, число прибывших из стран СНГ увеличилось на 5,5 процента, что составило 734 тысячи человек.

56,1 процента иностранцев и лиц без гражданства воспользовались при этом железнодорожным и автотранспортом, 42,9 процента - авиа, один процент - морским транспортом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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