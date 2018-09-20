Установлена разрешенная скорость на новой автотрассе Алят-Астара-госграница с Ираном

20 сентября 2018 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Максимально разрешенная скорость на автомагистрали Алят-Астара-госграница с Ираном, введенной в эксплуатацию 18 сентября при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, установлена в пределах 120 километров в час, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дрог, распространенном в четверг.

Напомним, что если общая протяженность существующей автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран составляла 243 километра, то длина новой автомобильной дороги равна 204 километрам. Дорога соответствует первой технической категории. Ширина проезжей части четырехполосной дороги, которая построена на современном уровне в соответствии со всеми требованиями, составляет 15 метров,

В целом, вдоль магистральной дороги построены 24 моста, 66 подземных переходов, 25 путепроводов и дорожных развязок, 4 туннеля, на 51-километровой обочине бетонные водосточные кюветы, заложены 5 парков отдыха, на 166-километровой разделительной полосе установлены железобетонные ограждения безопасности и на 140-километровой обочине - металлические защитные ограждения, водоотводные трубы, дорожные указатели и табло, нанесена дорожная разметка.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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