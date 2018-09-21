В БГУ будет преподаваться малайский язык (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов встретился с ректором Университета Даррусалам Гонтор Индонезии (UNIDA Gontor), профессором Амалом Фетхуллахом и проректором Хамидом Фахми Заркаси, сообщает азербайджанский вуз в пятницу.

Приветствуя гостей, ректор отметил развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией. Академик Абель Магеррамов, который дал подробную информацию о БГУ, указал на расширение международного сотрудничества вуза, в том числе с индонезийскими университетами.

Профессор Амаль Фетхуллах, в свою очередь, рассказав об истории возглавляемого им университета и направлениях образования в нем, высказался за интеграцию с БГУ.

На встрече обсуждено преподавание в БГУ малайского языка, который, наряду с Индонезией, является официальным государственным языком в Малайзии, Брунее и Сингапуре, родным языком для 40 миллионов человек, а также подготовку кадров в этом направлении.

Затем между БГУ и UNIDA Gontor подписан Меморандум о взаимопонимании, отражающий такие вопросы, как обмен преподавателями и студентами, организацию совместных конференций, семинаров и летних школ.

Гости познакомились с научно-исследовательскими центрами, лабораториями и музеями БГУ.

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