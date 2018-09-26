Азербайджан приступил к производству тактических ракет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приступил к производству тактических ракет.

Экспериментальная ракета, выпускаемая министерством оборонной промышленности, демонстрируется на третьей Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2018.

Масса боеголовки ракеты калибра 203-миллиметров - 50 килограмм. Продолжительность работы стартового двигателя ракеты, оснащенной навигационной системой INS GPS - 1,1 секунд. Продолжительность работы маршевого двигателя - 200 секунд.

Дальность полета тактической ракеты – 10-50 тысяч метров, длина ракеты – 2,4 метра, вес - 250 килограмм.

Отметим, что 25 сентября в Бакинском экспоцентре открылась Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018. которая продлится до 27 сентября.

В выставке участвуют 224 компании, представляющие 29 стран мира.

В целом география выставки вместе с компаниями и структурами охватывает 44 страны. В павильонах демонстрируются современное вооружение и техника.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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