Азербайджан приступил к производству тактических ракет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приступил к производству тактических ракет.
Экспериментальная ракета, выпускаемая министерством оборонной промышленности, демонстрируется на третьей Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2018.
Масса боеголовки ракеты калибра 203-миллиметров - 50 килограмм. Продолжительность работы стартового двигателя ракеты, оснащенной навигационной системой INS GPS - 1,1 секунд. Продолжительность работы маршевого двигателя - 200 секунд.
Дальность полета тактической ракеты – 10-50 тысяч метров, длина ракеты – 2,4 метра, вес - 250 килограмм.
Отметим, что 25 сентября в Бакинском экспоцентре открылась Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018. которая продлится до 27 сентября.
В выставке участвуют 224 компании, представляющие 29 стран мира.
В целом география выставки вместе с компаниями и структурами охватывает 44 страны. В павильонах демонстрируются современное вооружение и техника.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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