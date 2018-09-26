Стартовало XXV Первенство Азербайджана и Баку по акробатике (ФОТО)

26 сентября 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку в зале спортивного клуба "Оджаг Спорт 1" стартовало XXV Первенство Азербайджана и Баку по акробатической гимнастике.

В первый день пройдут темповые и балансовые упражнения женских, мужских и смешанных пар, а также женских и мужских групп в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры" и "юниоры".

Всего в соревнованиях, которые продлятся два дня, примут участие 25 женских, мужских и смешанных пар, представляющих Бакинскую школу гимнастики, специализированную детско-юношескую школу №13 Олимпийского резерва Низаминского района Баку, а также спортивные клубы "Нефтчи" и "Оджаг".

(Автор: Анвар Мамедов)

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