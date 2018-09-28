В рамках Фестиваля Насими в Шамахы прошел вечер финалистов литературного проекта "Söz" (ФОТО)

ШАМАХЫ /Trend/ - В рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими, в селе Мейсари Шамахинского района состоялось мероприятие с участием финалистов конкурса стихотворений, посвященного Насими, организованного в рамках литературного проекта "Слово" ("Söz"). Фестиваль, посвящённый творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417), организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и впервые пройдёт в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

Руководитель литературного проекта "Söz" Нигяр Гасанзаде отметила, что на конкурс молодые поэты представили авторские произведения, которые были посвящены Насими, либо исполнены в классическом жанре поэта.

"Первый Фестиваль Насими, который проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, является значимым событием в культурной жизни страны. Для нас огромная честь принимать участие в столь грандиозном фестивале, который также помогает молодым талантам. В рамках фестиваля был проведен поэтический конкурс, где приняли участие около ста молодых поэтов, из которых в финал вышло пятнадцать. Причем, произведения были не только на азербайджанском, но английском и русском языках. 30 сентября на церемонии закрытия Фестиваля Насими, зрителям в Baku Media Center будет представлена очень интересная программа - литературно-музыкальная композиция на основе поэзии Имадеддина Насими с участием известных актеров Мехрибан Зеки, Пярвиза Мамедрзаева, Мелек Аббасзаде, Гюльзар Гурбановой и Турала Ахмеда. Также в ходе этого мероприятия состоится награждение победителей конкурса стихотворений, посвященного Насими", - сказала Trend Нигяр Гасанзаде.

Гостям было также представлено выступление азербайджанского коллектива "Le Gardiens du Silence", которые исполнили духовно-медидативную музыку на стыке разных культур. Исполнение было представлено на национальных и зарубежных (в частности, индийских) музыкальных инструментах.

Фестиваль Насими проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я – крупица, я - светило…", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы будут организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль будет проведен для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)