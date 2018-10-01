Представитель Азербайджана возглавил делегацию по оценке деятельности судов Македонии (ФОТО)

1 октября 2018 10:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 19-20 сентября 2018 года состоялся визит мониторинговой группы Совета Европы в Скопье с целью проведения оценки системы сбора и обработки статистических данных по судебной системе Македонии, которая является одной из 47 участников данной международной организации.

Возглавил мониторинговую группу, состоящую из экспертов Франции, Словении и Хорватии, вице-президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Совета Европы судья Рамин Гурбанов.

Во время визита была проведена двухсторонняя официальная встреча с министром юстиции Македонии профессором Ренатой Десковской, выслушан отчет по системе юстиции и проводимым судебно-правовым реформам.

Министр Юстиции Македонии Рената Десковско и вице-президент CEPEJ судья Рамин Гурбанов

Наряду с этим, в рамках визита были проведены встречи с руководителями ряда государственных организаций Македонии - председателем Судебного Совета Зораном Каранзовским, председателем Верховного Суда Жово Вангеловским и генеральным прокурором Лупко Жовенским и обсуждена методология сбора, обобщения и анализа статистических данных по судебной деятельности, а также критерии и показатели оценки работы судей и прокуроров.

Председатель Судебного Совета Зоран Каранзовски и Вице-президент CEPEJ судья Рамин Гурбанов

Председатель Верховного Суда Жово Вангеловски и Вице-президент CEPEJ судья Рамин Гурбанов

Генеральный Прокурор Лупко Жовенски и Вице-президент CEPEJ судья Рамин Гурбанов

Для ознакомления с системами разработанными властями Македонии были организованы визиты мониторинговой группы в Апелляционный суд, городские суды по гражданским и уголовным делам. Также, были проведены рабочие встречи с председателем Ассоциации судей Македонии и ректором Академии судей и прокуроров.

Председатель Ассоциации Судей Македонии Дземаиль Саити и Вице-президент CEPEJ судья Рамин Гурбанов

Ректор Академии Судей и Прокуроров Анета Арнаудовска и Вице-президент CEPEJ судья Рамин Гурбанов

Интересным является тот факт, что данную мониторинговую группу Совета Европы по оценке судебной системы Македонии возглавил наш соотчественник судья Рамин Гурбанов.

Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ) является одной из авторитетнейших организаций Совета Европы, специализирующейся в сфере юстиции, судебной власти, прокуратуры и адвокатуры. CEPEJ тесно взаимодействует с другими организациями Совета Европы как Венецианская комиссия, Консультативный совет Европейских судей, Консультативный совет Европейских прокуроров и обеспечивает приведение судебных систем 47 государств европейского континента в соответствие со стандартами Совета Европы и требованиями Европейской конвенции по правам человека.

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