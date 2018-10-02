Назначен новый советник министра образования Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Эльнур Мамедов назначен новым советником министра образования Азербайджана.

Эльнур Мамедов родился в 1981 году в Баку. В 1998 году окончил бакинскую полную среднюю школу номер 23 имени Т.Гасанова. С отличием окончил бакалавриат (в 2002 году) и магистратуру (в 2004 году) факультета международного права и международных отношений Бакинского государственного университета. В студенческие годы был директором образовательного ресурсного центра, действующего при БГУ, в научном журнале университета были опубликованы его статьи по международному праву и международным отношениям. В 2004 году стал победителем стипендиальной программы Эдмунда Маски и в 2005 году с отличием окончил магистратуру факультета права Вашингтонского университета. С 2007-го по 2010 год преподавал на английском языке на кафедре гражданского права факультета права БГУ предмет "международные коммерческие сделки". В 2018 году стал выпускником престижной бизнес-школы INSEAD по специальности "менеджмент".

В различные годы работал в аппарате министерства по налогам Азербайджана (начальник отдела), заместителем главного директора, членом совета директоров и председателем в крупной инвестиционной компании, действующей в реальном секторе экономики страны. Владеет азербайджанским, русским, английским и французским языками.

Женат, имеет двоих детей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.