БВШН названа лучшим учебным заведением года

4 октября 2018 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Популярный информационно-образовательный портал Азербайджана Azedu.az провел опрос в 15 университетах страны, в котором приняли участие 16 тысяч человек, сообщает в четверг Бакинская Высшая школа нефти.

Согласно результатам опроса, Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) названа лучшим учебным заведением республики в этом году и вошла в пятерку вузов, где можно получить самое качественное образование.

Генеральный директор портала Azedu.az Эльшад Эйвазлы вручил ректору БВШН Эльмару Гасымову награду «Лучшее учебное заведение года». Принимая награду, ректор Эльмар Гасымов отметил, что победа по итогам опроса – знаменательное событие в жизни Высшей школы, и выразил благодарность коллективу портала за присуждение БВШН этого звания.

БВШН намерена и в дальнейшем развивать сотрудничество с информационно-образовательным порталом Azedu.az.

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