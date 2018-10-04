Минэкологии Азербайджана проведет велопробег в Баку

БАКУ /Trend/ - По инициативе министерства экологии и природных ресурсов 7 октября в Баку пройдет велопробег, говорится в сообщении минэкологии, распространенном в четверг.

Цель в проведении велопробега - привлечь внимание государственных организаций и частного сектора к выполнению обязательств Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (уменьшение объема CO2 до 35 процентов в 2020 году), пропагандировать традицию дней отдыха без автомобиля.

Велопробег пройдет при участии Службы государственной безопасности (СГБ), Общественного объединения İDEA, азербайджанского представительства ООН, Республиканского центра детско-юношеского развития министерства образования, Федерации велоспорта и "İsma bike".

Велопробег стартует в 10:00. Его маршрут - от площади Азнефть до Центра Гейдара Алиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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