Радик Батыршин: Телерадиокомпания "Мир" никогда не стояла на месте и уже 26 лет делает то, что интересно зрителю (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» исполняется 26 лет. Напомним, что МТРК «Мир» вещает в пяти поясных версиях в странах СНГ, Грузии, а также в Австрии, Болгарии, Германии, Израиле, Канаде, Латвии, Литве, Сербии, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Эстонии. В состав МТРК входят телеканалы «МИР», «МИР 24», «МИР HD», радиостанция «МИР» и информационный портал MIR24.TV.

В 1993 году Азербайджан стал соучредителем МТРК «МИР» после указа общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева о вступлении Азербайджанской Республики в СНГ. Гейдар Алиев лично участвовал на открытии Бакинского офиса МТРК «МИР». В настоящее время азербайджанский филиал МТРК «МИР» продолжает успешно осуществлять деятельность под руководством Ильгара Пашазаде.

В связи с этой знаменательной датой АМИ Trend представляет интервью с председателем МТРК «Мир» Радиком Батыршиным.

Уважаемый Радик Ирикович, 9 октября Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» исполняется 26 лет, и Вы уже 11 лет возглавляете ее. В чем Вы видите свой самый большой успех?

Надеюсь, что самый большой успех еще впереди. Если говорить о прошедшем и настоящем, то можно назвать такие признаки успеха, как премии «ТЭФИ», запуск новых телеканалов «МИР 24» и «МИР PREMIUM», рост общего охвата аудитории с 17 до 150 миллионов человек, рост зрительского интереса к нашим программам – за последние три с половиной года он увеличился почти в два раза. Телерадиокомпания «Мир» за всю свою историю никогда не стояла на месте, нам удается на протяжении 26 лет делать то, что интересно зрителю. У нас отличная команда, я горжусь, что у нас – коллектив людей, искренне любящих свою работу и способных сделать абсолютно все.

Вы не только руководите телерадиокомпанией, но и преподаете в Высшей школе экономики. За эти годы Вашу школу прошли сотни молодых редакторов, корреспондентов, продюсеров. Много лет Вы и сами работали журналистом. Как Вы думаете, какими качествами должен обладать современный журналист?

Отдельный кабинет не сделал меня дальше от профессии и коллег, я никогда не переставал быть журналистом. Творческий лидер всегда должен уметь доказать свое лидерство: и текст написать, и свет поставить, и интервью провести. Я эту часть работы не забываю. Что касается современных журналистов, то, думаю, требования к ним не сильно изменились со временем. Журналист все так же должен быть грамотным, беспристрастным и любопытным. Что отличает журналиста от представителя других профессий? Ему всегда до всего есть дело.

В одном из интервью Вы сказали, что главный принцип МТРК «Мир» – не навредить. А ведь в Содружестве есть страны, которые находятся в конфликте. Каким образом Вы огибаете острые углы, чтобы не обидеть ту или иную сторону?

Очень просто – остаемся беспристрастными, показываем факты, а не мнения. Сюжеты, репортажи в наших программах готовят журналисты национальных филиалов и представительств. События в Баку мы видим глазами азербайджанской редакции, происходящее в Астане – глазами редакции из Казахстана, о Минске нам рассказывают белорусские авторы и так далее. Это наше бесспорное преимущество. И самое главное: в центре нашего внимания всегда простой человек. Наша задача, как мы сами для себя ее формулируем, ­– показать, как живет повар в Тбилиси, о чем мечтает школьник из Кишинева, к чему стремится человек из Бишкека.

Вы неоднократно говорили, что телерадиокомпания «Мир» – это одна большая интернациональная семья. В компании работают представители различных национальностей. У каждого свой менталитет, свои взгляды. Как часто мнение Ваших сотрудников совпадает с Вашим и наоборот?

Мы как-то решили подсчитать, представители скольких национальностей трудятся у нас в коллективе. Дошли до 118 и сбились со счета. У нас действительно многонациональная команда, но мы не такие разные, как кажется. Мы все с удовольствием приходим на работу, делаем программы, которые нравятся нам самим, и все следуем одному общему принципу – у нас закрытая журналистская позиция. Если сохранять нейтралитет и объективность, то споров будет не так много. Коллектив наш очень дружный, есть своя футбольная команда и команда по интеллектуальным играм. Коллегам хочется видеть друг друга даже после работы.

Какое отражение в эфире телеканалов «МИР» и «МИР 24» находят новости из Азербайджана?

В эфире телеканалов «МИР» и «МИР 24» все самые заметные и значимые события СНГ всегда находят отражение. Совсем недавно, например, в эфире телеканала «МИР 24» мы рассказывали о перспективных методах лечения онкологии в Азербайджане, чуть ранее вышел большой сюжет о российско-азербайджанском форуме, проходившем в Баку. От нашего внимания не ускользнули и фестиваль фундука, и богатый урожай, который дали яблоневые сады Азербайджана в этом году.

Повод поговорить о культуре Азербайджана мы нашли и в Москве. Наши корреспонденты освещали, как проходил в столице национальный азербайджанский праздник – День граната. Думаю, зрители с интересом узнали, что раньше с помощью граната молодые люди искали свою любовь. Как на Руси бросали валенок, так в Азербайджане – гранат. В наших программах мы стараемся не только освещать новостную картину дня, но и рассказывать о культуре, истории, традициях и обычаях стран СНГ и Грузии. У нас есть целая линейка познавательно-развлекательных программ про страны и народы. Например, в передаче «Такие странные…» мы развенчиваем или, наоборот, подтверждаем национальные мифы, а в трэвел-шоу «Пять причин поехать в…» рассказываем, почему стоит посетить тот или иной уголок СНГ.

Вы работали в разных телекомпаниях, у каждой своя политика и подача новостей. Одни предпочитают сдержанность, другие – постоянное противопоставление позиций, третьи выдают однобокую предвзятую информацию. Одним словом, на информационном поле наблюдается хаос. Как по-Вашему, должна ли быть хоть какая-то цензура на телевидении?

Полагаете, что цензура может спасти от хаоса и предвзятости? На многих каналах сейчас, действительно, драматургия контента выстраивается на непримиримом противостоянии позиций. С пеной у рта «за» или «против». Нередко и ведущий занимает одну из сторон, открыто выражая свои мысли. У нас совсем иной тип журналистики – с закрытой позицией. Пусть это звучит громко, но «Мир» – это отсутствие тенденциозности и пропаганды. Так что речь не о цензуре, а о профессиональных принципах и редакционной политике.

В эфире телеканалов МТРК «Мир» все время происходят изменения. Что интересного в новом сезоне увидят зрители?

Мы очень любим в игровой форме просвещать зрителя и в этом сезоне продолжим это делать. Наше трэвел-шоу «С миру по нитке» расскажет, как с минимальными затратами съездить в увлекательное путешествие по СНГ. Чем активному жизнелюбивому туристу заняться в Закавказье, как максимально экономно и при этом насыщенно провести время в Крыму. Наши зрители-киноманы продолжат зарабатывать деньги, отвечая на вопросы о шедеврах советского кинематографа в телевикторине «Игра в кино». В кулинарном шоу «Как в ресторане» в этом сезоне мы расскажем о кулинарных традициях разных стран. Шеф-повару Александру Журкину будут помогать гости из стран СНГ, они поделятся лайфхаками приготовления своих национальных блюд. В цикле документальных фильмов «Тайны времени» наши зрители увидят новые выпуски – авторы отправились в уникальные телеэкспедиции по следам Александра Македонского и Амира Тимура.

Программа-долгожитель «Знаем русский», которая выходит уже более десяти лет на телеканале «МИР», претерпела в этом сезоне существенные изменения. Это еще одна наша телевикторина. Команды участников соревнуются в знании русского языка, литературы и особенностей культуры. Так вот, за все время существования программа несколько раз меняла свою структуру. Сначала в ней соревновались только школьники. Потом мы поняли, что у школьников есть фора – они отлично помнят правила, а вот взрослые уже забывают. Решили «разбавить» команды взрослыми участниками. Через какое-то время пришли к тому, что теперь интересно было бы показать, как в русском языке разбираются иностранцы. Поверьте, таких людей немало. Очень интересно наблюдать, как человек из Индии, Конго, Франции, Алжира или Ливана цитирует Пушкина и может похвастаться отличным знанием и пониманием наших пословиц. В этом телесезоне в программе «Знаем русский» будут соревноваться исключительно те, для кого русский – не родной, и исключительно взрослые люди. Сейчас зрителю интересен именно такой формат программы.

На контент любого телеканала в первую очередь влияет зритель. Закон простой – если зритель смотрит, передача выходит в эфир. Если интерес зрителя падает, нужно придумать что-то новое в рамках этой передачи, либо заменить ее другой. Поэтому мы неустанно придумываем новые ходы и форматы.

Современный зритель избалован множеством различных телекомпаний. Чем отличается телеканал «МИР» от других?

Ответ на этот вопрос можно сформулировать следующим образом: «МИР» – это телеканал, за просмотром программ которого можно спокойно оставить ребенка на целый день. Дурному ребенка точно не научим. Мы не моралисты или зануды – нет. Мы делаем живое, современное телевидение. Но без грязи, скандалов, интриг и прочих «усилителей вкуса». Мы делаем познавательно-развлекательное телевидение, которое строится на здоровом любопытстве, жажде проверить свои знания. Если обобщить, то мы любим интересные факты и рассказываем о них с удовольствием.

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