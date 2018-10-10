В Азербайджане будет подготовлена госпрограмма в сфере нанотехнологий

10 октября 2018 22:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет подготовлена государственная программа в сфере нанотехнологий, говорится в среду в сообщении Бакинского государственного университета.

Согласно решению Президиума НАНА, для развития и координации работы по исследованию нанотехнологий в республике был создан Координационный совет. Руководить Советом будет академик Абель Магеррамов, отмечается в сообщении.

В связи с этим под руководством президента НАНА, академика Акифа Ализаде прошло заседание.

Магеррамов рассказал о значимости нанотехнологий в мировой науке, обширности сферы применения его конечных продуктов и выдвинул предложение по подготовке государственной программы в этом направлении. Магеррамов отметил, что подготовка программы развития нанотехнологий придаст импульс развитию в стране как науки, так и наукоемкой отрасли промышленности. Президент НАНА, академик Акиф Ализаде сказал, что такого рода программа внесет большой вклад в развитие науки Азербайджана. Выступившие по поводу этого предложения поддержали разработку данной программы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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