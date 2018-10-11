В Азербайджане в этом году студентами стала 41 тыс абитуриентов - министр (ФОТО)

11 октября 2018 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в четверг открылась XII Азербайджанская международная выставка образования.

Выступивший на мероприятии министр образования Джейхун Байрамов подчеркнул, что выставка, организованная под девизом «Инвестируйте в будущее детей», собрала на одной площадке более 130 участников из 12 стран.

Отметив, что реформы, осуществляемые в последние годы министерством образования, нашли отображение в отдельных павильонах выставки, министр сказал, что выставка будет полезной для посетителей.

По его словам, за период после подписания Президентом Ильхамом Алиевым «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике» были приняты важные государственные документы и реализованы проекты по различным направлениям образования.

Подчеркнув, что в выставке принимает участие ряд ведущих высших учебных заведений страны, Байрамов довел до внимания, что в последние годы уровень охвата высшего образования значительно возрос.

«Так, согласно результатам вступительных экзаменов 2018-2019 учебного года, по сравнению с предыдущими годами рекордное число – 41 тысяча абитуриентов стали студентами, 2090 выпускников, набравших 500 и более баллов, выбрали профессию учителя», - отметил министр.

Региональный директор компании Caspian Event Organisers Эдвард Строун в свою очередь отметил, что проводимая ежегодно образовательная выставка вызывает большой интерес, создает широкие возможности для выбора учебного заведения.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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