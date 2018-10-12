В Баку изменен маршрут движения двух автобусов

БАКУ /Trend/ - На Бадамдарском шоссе в Сабаильском районе Баку ограничено движение транспортных средств, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в пятницу.

Также временно изменен маршрут движения автобусов №№ 53 и 205. Автобусы, работающие по этому маршруту, пользуются альтернативными дорогами для въезда на территорию «20-й участок». Изменения останутся в силе до восстановления транспортного движения на Бадамдарском шоссе.

Отметим, что в Баку на Баилово - на дороге «20 участок» активизировался оползневый процесс. Об этом в пятницу сказал Trend начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы минэкологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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