В Азербайджане образование в начальной школе должно быть на родном языке - депутат

12 октября 2018 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане наблюдается увеличение числа обучающихся на русском языке. Почему-то начальное образование дети чаще получают в русском секторе. Эта ошибочная тенденция.

Об этом в пятницу во время выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказала депутат парламента Говхар Бахшалиева.

По ее словам, нужно своевременно предотвращать склонность детей в Азербайджане к обучению на русском языке.

«Не хочу, чтобы это воспринималось как выступление против русского языка. Россия - дружественная Азербайджану страна. Русский, как и английский язык, должен преподаваться в качестве иностранного языка», - добавила Бахшалиева.

По ее словам, обучение детьми с первого класса в русском секторе в корне неверно.

«Начальное образование обязательно должно быть на родном языке. Начальное образование приходится на период формирования личности человека, и это очень важно для нашего будущего», - сказала депутат.

Бахшалиева также добавила, что в период советский власти большинство людей получало образование на русском языке, так как в то время для карьеры, получения высокой ученой степени необходимо было знание этого языка.

«Но сегодня мы – независимая страна, где созданы все условия для построения карьеры», - сказала депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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