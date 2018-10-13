Завтра в первой половине дня в Баку ожидаются дожди

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, во второй половине дня переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем - 17-20, в Баку ночью 13-15, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление с 770 миллиметров ртутного столба снизится до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - ночью 75-85, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана местами прогнозируются дожди, в Лянкряан-Астаринской зоне возможны проливные дожди, днем в большинстве районов преимущественно без осадков, утром в отдельных местах туман, ветер восточный.

Ночью 12-17, днем 19-24, в горах ночью 4-9, днем 11-16 градусов тепла.

В Азербайджане 15-16 октября установится нестабильная погода, местами ожидаются переменные дожди. В некоторых северных и западных районах прогнозируются проливные дожди. Западный ветер местами будет сильным. В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные сели.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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