В Ясамальском и других районах Баку грубо нарушаются правила стоянки и парковки (FOTO)

БАКУ /Trend/ - На улицах Исмаилбека Гутгашенлы, Бахтияра Вагабзаде (в частности, перед БГУ), Шарифзаде Ясамальского района, а также проспекте Гара Гараева Низаминского района Баку грубо нарушаются правила стоянки и парковки автомобилей, говорится в сообщении МВД, распространенном в субботу.

«Несмотря на двустороннее движение, на улице Гутгашенлы, фактически работает одна полоса, потому что территории перед находящимися здесь различными компаниями, медучреждениями и другими объектами используются в качестве стоянок, причем автомобили паркуют не параллельно, а перпендикулярно тротуару. В результате возникают препятствия для движения транспортных средств», - говорится в сообщении.

Необходимо отметить, что на этой же территории находится здание бригады противопожарной охраны. «В обращении, которое поступило в Государственную дорожную полицию от этой структуры, указано, что пожарные машины не могут нормально передвигаться по причине незаконно припаркованных на улице автомобилей», - говорится в сообщении МВД.

Исследования, проведенные на проспекте Гара Гараева, установили, что в течение дня по этому проспекту курсирует свыше 600 автобусов: «При изучении движения этих автобусов стало известно, что большинство из них перевозят пассажиров по одному и тому же маршруту. И, поскольку автобусы принадлежат разным компаниям, они планируют различные интервалы, и порой на остановку в одно и то же время заезжает пять автобусов. На этих же остановках припаркованы легковые автомобили, перекрывающие доступ к тротуару, в связи с чем, останавливающиеся на проезжей части дороги автобусы, вынуждены высаживать пассажиров на проезжей части. Это создает серьезные угрозы для безопасности пассажироперевозок. Эти же случаи наблюдаются и на улицах Бахтияра Вагабзаде, Шарифзаде в Ясамальском районе, а также других улицах и проспектах столицы».

Поэтому Управление государственной дорожной полиции Баку призывает водителей быть дисциплинированными на дорогах и соблюдать правила стоянки и парковки. «Несмотря на проведение просветительской работы с водителями, нарушающими правила парковки, существует большая необходимость в штрафах и механизме серьезного контроля», - говорится в сообщении МВД.

Отметим, что в Главное управление государственной дорожной полиции Баку поступают многочисленные обращения от граждан в отношении водителей, нарушающих правила стоянки и парковки в Баку, а также препятствиях, создаваемых ими интенсивности движения. Поэтому с целью изучения обращений на месте сотрудники Управления провели наблюдения на ряде улиц и проспектов Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.