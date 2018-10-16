Ветеранов войны в Азербайджане намного больше, чем в других странах - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ветераны войны и труда находятся в центре постоянного внимания и заботы. Об этом в понедельник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сиявуш Новрузов.

"Приезжающие в страну гости отмечают необходимость изучения опыта в этой сфере", - сказал он.

Новрузов сказал, что ветеранов войны в Азербайджане намного больше, чем в других странах.

Он отметил, что до 1970 года ветераны страны не имели какого-либо статуса.

«Однако после 70-го года, после полного укрепления государства начали предприниматься шаги, связанные с ветеранами», - сказал он.

Новрузов отметил, что предоставление главой государства единовременных пособий семьям шехидов является очень важным шагом.

Он также сказал, что недавно Кабинет министров применил правила для лиц, не получивших в свое время статуса ветерана. «Правительство создало условия для того, чтобы люди, заслужившие это право, смогли воспользоваться им», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.