Шесть членов экипажа иранского сухогруза выписаны из больницы - завотделением

20 октября 2018 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Шесть из восьми отравившихся членов экипажа иранского сухогруза «Назмехр», двигавшегося по маршруту Актау-Баку, выписаны из больницы.

Об этом в субботу сказал Trend заведующий отделением токсикологии Клинического медицинского центра № 1 Азер Магсудов.

По его словам, в связи с улучшением состояния здоровья они были переведены на амбулаторное лечение.

«В отделении пока остаются два члена экипажа иранского судна. Их состояние тоже нормализовалось», - добавил Магсудов.

Напомним, что среди членов экипажа иранского судна, плывшего из Актау в Баку, произошло массовое отравление. Инцидент произошел в 21 миле от острова Пираллахы, в центральной части Каспийского моря. По предварительной версии, причиной отравления стало химическое вещество, которым было обработано зерно, перевозимое судном.

Пограничное сторожевое судно в 03:00 подошло к сухогрузу «Назмехр», приняв на борт семь членов экипажа, находящихся в тяжелом состоянии. На судне им была оказана первая медицинская помощь, после чего сторожевое судно направилось в порт Абшерон. Для оказания скорой медицинской помощи на берег были вызваны бригады врачей. До их прибытия три члена экипажа «Назмехр» скончались. Восемь членов экипажа были помещены в токсикологическое отделение первого Клинического медцентра.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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