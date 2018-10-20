Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

20 октября 2018 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха на полуострове ночью составит 15-17, днем - 20-25 градусов тепла.

В Баку ночью - 15-17, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 55-60 процентов.

Завтра местами в Нахчыванской Автономной Республике и на Малом Кавказе ожидаются грозовые дожди. Утром в отдельных местах будет туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 12-17, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В зоне оползня в бакинском поселке сохраняется напряженность
Происшествия 16:04
Обнародован прогноз погоды на выходные в Азербайджане
Общество 13:26
В зоне оползня в бакинском поселке образовались новые трещины - минэкологии
Общество 09:57
В одном из районов Баку приостановлена подача газа
Общество 19 октября 19:50
На одном из проспектов в Баку будет частично ограничено движение
Общество 19 октября 18:43
Завтра в Азербайджане до 27 градусов тепла
Общество 19 октября 14:04
Лента новостей
Нидерланды являются одним из крупных инвесторов в Казахстане
Бизнес 16:33
МИД Армении: процесс замены генсека ОДКБ завершится в кратчайшие сроки
Армения 16:33
Турция желает освобождения оккупированных земель Азербайджана - депутат
Политика 16:17
Сеул и Пхеньян завершат демилитаризацию границы к 25 октября
Другие страны 16:12
Али Гасанов: Каждая страна должна вести диалог с соседними странами
Политика 16:10
В Баку представлены чайные традиции народов мира (ФОТО)
Социум 16:07
В зоне оползня в бакинском поселке сохраняется напряженность
Происшествия 16:04
Салех Йылмаз: Открытие НПЗ Star – событие знаковой важности для Турции и Азербайджана
Точка зрения 15:46
В турецком городе Кайсери открылся памятник жертвам трагедии в Ходжалы
Политика 15:37