Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха на полуострове ночью составит 15-17, днем - 20-25 градусов тепла.

В Баку ночью - 15-17, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 55-60 процентов.

Завтра местами в Нахчыванской Автономной Республике и на Малом Кавказе ожидаются грозовые дожди. Утром в отдельных местах будет туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 12-17, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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