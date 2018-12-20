ИВ Баку проверяет продовольственное снабжение детсадов

20 декабря 2018 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ряд структур, занимающихся продовольственным снабжением дошкольных образовательных учреждений Баку, поставлял в детсады продовольствие, не отвечающее стандартам, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Исполнительную власть г. Баку.

Согласно информации, в связи с этим усилен контроль над продовольственным обеспечением детсадов. Сотрудники ИВ Баку и Управления учреждений дошкольного образования и детских домов г. Баку побывали в различных детсадах, пресекли использование не отвечающих стандартам продуктов в приготовлении пищи, вернули их обратно поставщикам, заменив качественными продуктами.

Как отмечается в сообщении, в ИВ Баку было проведено оперативное совещание, создана комиссия по повторному изучению ситуации по продовольственному снабжению дошкольных образовательных учреждений. Некоторым заведующим детсадов был вынесен выговор, а руководству Управления учреждений дошкольного образования и детских домов сделано серьезное предупреждение. На совещании было особо подчеркнуто, что данные вопросы должны серьезно контролироваться. Проводятся дополнительные меры для расширения ассортимента и улучшения качества продуктов.

Также были приглашены в Исполнительную власть и предупреждены руководители структур, занимающихся продовольственным снабжением дошкольных образовательных учреждений.

Рейды по проверке качества продуктов в детсадах Баку продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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