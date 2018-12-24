Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

24 декабря 2018 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится порывистым юго-западным ветром, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит 65-75 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью - 2-6, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 4-7 градусов тепла.

25-26 декабря на Абшеронском полуострове ожидается частая смена временами усиливающихся южного и северного ветров, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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