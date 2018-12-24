Процесс открытия филиала МГИМО в Азербайджане продвигается – посол России

24 декабря 2018 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Процесс открытия филиала МГИМО (Московский государственный институт международных отношений) в Азербайджане движется вперед, сказал в понедельник посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку, сообщает Trend.

«В отношении открытия филиала МГИМО сейчас ведется конкретная проработка формата этого вопроса. Осуществляются контакты между МГИМО и азербайджанской стороной. Надеемся, что в 2019 году станет уже ясно как это будет выглядеть. Но вопрос движется вперед. Два других университета подали заявку на это взаимодействие. Еще предстоит непосредственно переговорный процесс. Надеемся, что в 2019 году и по двум другим университетам тоже будет продвижение», - сказал он.

Отметим, что, как сказал ранее Бочарников, в Азербайджане будут открыты филиалы еще трёх российских вузов – МГИМО, Высшей школы экономики и Московского государственного гуманитарно-экономического университета.

По его словам, Россия продолжает предоставлять государственную квоту на прием азербайджанских студентов в российские вузы.

«Квота на этот год, как и в прошлом году, будет 205 человек», - сказал он.

Говоря о сотрудничестве в культурной сфере, Бочарников выразил надежду, что в будущем году будет реализована задумка провести в Азербайджане Дни российской культуры, а в 2020 году в России пройдут Дни азербайджанской культуры.

Напомним, что сегодня в Азербайджане действуют филиалы двух российских вузов - МГУ им. М.В. Ломоносова и первого Медицинского университета им. И.М. Сеченова.

(Автор: Ляман Зейналова)

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