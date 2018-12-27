На Бакинском бульваре будет дан старт новому проекту

БАКУ /Trend/ - Управление Приморского бульвара совместно с ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» начнут реализацию нового проекта.

Об этом в четверг сказала Trend глава пресс-службы Управления Приморского бульвара Гюнай Ельмаргызы.

По ее словам, первый концерт в рамках проекта, старт которому будет дан в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, состоится 29 декабря на площади за кукольным театром.

«Праздничное мероприятие «Наступает Новый год» начнется в 12:00 с концерта с участием детских музыкальных коллективов. В 18:00 будет представлена концертная программа с участием музыкальных коллективов и солистов Азербайджанского телевидения», - сказала Ельмаргызы.

Ельмаргызы отметила, что проведение концерта именно в этот день неслучайно.

«29 декабря приходится на 20-ю годовщину предоставления Бакинскому бульвару статуса Приморского национального парка указом общенационального лидера Гейдара Алиева. Совместный проект будет осуществляться в течение года. В знаменательные даты будут проводиться концерты с участием различных музыкальных коллективов», - добавила глава пресс-службы.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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