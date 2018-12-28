В Азербайджане до конца января завершится этап интервью для желающих стать директором школы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается этап интервью конкурса по приему на работу на должность директоров государственных общеобразовательных учреждений.

Конкурс начался 5 декабря. До сегодняшнего дня проведены интервью с 350 кандидатами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Этап интервью по приему на работу директоров продлится до конца января следующего года. В этом этапе примут участие более 700 кандидатов.

В ходе интервью по пятибалльной шкале оцениваются профессиональные компетенции кандидатов, навыки управления и общее мировоззрение. Проходной балл - три балла.

В конкурсе участвуют лица с высшим образованием, имеющие педагогический стаж не менее пяти лет или же опыт работы в области управления (в случае наличия научного звания или научной степени по специальности управления и организации образования - три года), занимающиеся педагогической деятельностью в общеобразовательных учебных заведениях.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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