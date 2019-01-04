В Баку успешно реализуется проект по благоустройству неухоженных дворов (ФОТО)

4 января 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается реализация проекта «Наш двор» по благоустройству неухоженных дворов, осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

В пятницу в рамках проекта на улицах М.Сеидова 13, 16 и А.Гюльмамедова 14, 16, 18, 20 в поселке Сахиль Гарадагского района Баку был благоустроен двор, охватывающий здания, где проживает около 4 000 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» - моделирование экологически чистых и благоустроенных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

В рамках проекта «Наш двор» во дворе площадью 25 600 квадратных метров с целью создания благоприятных условий для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья и для развития детей всех возрастных групп установлены 3 специальные сооружения, 3 передвижных книжных шкафа, 6 беседок, созданы площадка для мини-футбола общей площадью 460 квадратных метров, шахматная доска на территории площадью 35 квадратных метров и площадка со спортивными тренажерами общей площадью 140 квадратных метров соответственно. Помимо этого, построен дом для проведения торжественных и поминальных церемоний на 350 человек.

Основная цель создания подобных площадок – охрана здоровья молодежи, эффективная организация ее досуга, в том числе обеспечение массовости занятий спортом.

С учетом пожеланий и интересов жителей полностью отремонтированы фасады и подъезды многоквартирных зданий. Помимо этого, на территории дополнительно высажено 515 деревьев и кустарников. С целью обеспечения удобства населения установлены 8 камер видеонаблюдения.

Двор, сданный в пользование жителей в Гарадагском районе, является тринадцатым двором, благоустроенным в рамках проекта. Реализация проекта предусматривается во всех районах Баку.

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