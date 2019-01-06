Завтра в Баку в основном без осадков, до 11 градусов тепла

6 января 2019 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Однако ближе к ночи в отдельных местах ожидается изморось. Умеренный северный ветер временами будет усиливаться.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 2-5, днем - 8-11 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, ночью и утром местами туман, изморось, порывистый западный ветер

Температура воздуха ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью - 5-8 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

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