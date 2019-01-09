Стратегия развития “UNEC-100”: миссия, взгляд в будущее, основные ценности

9 января 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) уверенно шагает по пути решения стратегических целей.

Как передает Trend со ссылкой на сообщение университета, в стратегии развития "UNEC-100", отражающей в себе направления деятельности и модели успеха до 2030 года, нашли место миссия, взгляд в будущее и ценности UNEC.

Согласно стратегии, миссией UNEC является проведение на высоком уровне исследований, предоставление образования и оказание социальных услуг ради блага своей страны и человечности, основываясь на универсальные ценности.

Взгляд в будущее самого крупного экономического профиля высшего учебного заведения региона заключается в превращении в одного из 500 лучших университетов мира в свое 100-летие.

UNEC в качестве основных ценностей определил академическую свободу, академическую этику, достоинство, прозрачность, совершенство, качественность, участие, уважение к различиям, осознание интересов общества и экологическую чувствительность.

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