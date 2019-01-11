Так мы ценим своих детей (ФОТО/ВИДЕО)

11 января 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Запатентованная Huner Group система Flexhouse впервые в Азербайджане применяется в «Hünər Qüllələri». С приобретением вами квартиры, эта система также дает вам шанс пользоваться 14 различными видами служебных комнат. Одной из таких комнат, используемых в качестве специальной зоны, прилагающийся к вашему дому, является детский игровой зал. Наша цель - избавить вас от дополнительной игровой комнаты, игрушек, а также от лишнего шума в вашей квартире. В этом игровом зале есть все условия, чтобы ваши дети могли свободно развлекаться: игрушки разных цветов и величины, доска для рисования, детские скалодромы и каток у входа. Все игрушки и приспособления изготовлены из экологически чистых материалов и отвечают всем санитарно-гигиеническим нормам. Пока вы заняты своими личными делами, вы можете с уверенностью оставить своих детей в этой комнате. Более того, комната оснащена камерой наблюдения. Пусть самым надежным местом, где вы можете спокойно оставить ребенка, станет игровая комната в здании вашего дома. Став владельцем квартиры в «Hünər Qüllələri», Вы тоже сможете воспользоваться 14 видами наших услуг, включая и детский игровой зал.

На каждом этаже «Hünər Qüllələri», начиная с третьего, расположено по пять квартир, что составляет в общей сложности 168 квартир «премиум класса» и два «пентхауса». Эти апартаменты, с предоплатой в размере 30 процентов и беспроцентным кредитом до 36 месяцев, предоставляются клиентам полностью отремонтированными и оформленными в самом изящном дизайне. Каждый, желающий приобрести квартиру, может очно ознакомиться как с квартирами так и с комнатами Flex в нашем офисе. Итак, в нашем офисе по продажам вас ждут образцы квартир и комнат Flex.

Адрес: Баку Белый Город, район Парка

Телефон: (012) 409 00 44

(050) 409 00 44

Web: www.hunergroup.az

Электронная почта: hq@hunergroup.az

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