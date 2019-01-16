БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерсу» перешло на усиленный режим работы в связи с ожидаемым резким изменением погоды в Азербайджане.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы "Азерсу» Анар Джабраиллы.

По его словам, в связи с этим с руководителями районных управлений водоканала были проведены встречи.

«В ходе встреч руководителям управлений было поручено, чтобы все сотрудники управлений в эти дни перешли на режим дежурства», - добавил Джабраиллы.

Глава пресс-службы ОАО также сказал, что это направлено на обеспечение населения в эти дни качественной питьевой водой.

Джабраиллы сказал, что население в эти дни будет обеспечиваться питьевой воды в течение 24 часов, как и в обычные дни, а те, кто получают воду по определенному графику, будут продолжать получать воду по этому же графику.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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