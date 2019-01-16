Бакметрополитен перешел на усиленный режим работы

16 января 2019 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" перешло на усиленный режим работы в связи с ожидаемыми в Азербайджане чрезвычайно опасными погодными условиями.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, в связи с резким изменением погоды и сильным ветром ЗАО провело соответствующие мероприятия на всех участках, находящихся на открытом воздухе.

Как сказал Мамедов, были проверены устройства и оборудование, которые могут подвергнуться воздействию ветра.

"17 и 18 января запрещены работы на открытом воздухе и на кране. Кроме этого приняты соответствующие меры в электродепо "Нариманов", введен усиленный режим работы", - добавил Мамедов.

Напомним, что по информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологи и природных ресурсов, в ночь с 16 на 17 сентября погода на территории страны резко изменится. Так, 17-18 января скорость северо-западного ветра увеличится до 20-25 м/с, временами до 30-35 м/с, в открытом море до 38-40 м/с. Высота волны в море ожидается 3-5 метров, а затем 6-8 и больше метров

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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