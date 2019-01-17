В Азербайджане необходимо отменить НДС на ввозимую печатную продукцию - Афлатун Амашев

17 января 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Печатная продукция, ввозимая в Азербайджан, должна быть освобождена от НДС.

С таким предложением на сегодняшнем заседании парламентского комитета по культуре выступил член комитета Афлатун Амашев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, книги стоят очень дорого, поэтому ввозимая печатная продукция должна быть освобождена от НДС.

Председатель комитета Рафаэль Гусейнов сказал, что книги подорожали по объективным причинам.

«Выросла себестоимость книги, что и является объективной причиной подорожания. А чтобы пресечь чрезмерное подорожание, должны быть определенные льготы. Для книг, карт и других ввозимых изданий должны применяться льготы, чтобы люди могли их покупать», - сказал Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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