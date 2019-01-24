Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

24 января 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами туман, временами усиливающийся юго-западный ветер сменится вечером умеренным северо-западным ветром.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 1-5, днем - 8-13, в Баку ночью - 3-5, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

Утром в отдельных западных районах страны ожидаются осадки, местами туман. Западный ветер будет сильным в основном на горных территориях.

Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 1-6 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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