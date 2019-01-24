Более 10 сотрудников Бакинской городской прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности (ФОТО)

24 января 2019 20:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году 12 сотрудников Бакинской городской прокуратуры за различные нарушения соответствующими приказами генерального прокурора Азербайджана были привлечены к дисциплинарной ответственности, трое из них были освобождены от занимаемой должности, двое были уволены из органов прокуратуры.

Об этом в четверг сказал прокурор Баку Ильгар Аббасов на совещании, посвященном работе, проделанной в 2018 году в области укрепления законности и правопорядка, усиления борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека и гражданина, и предстоящим задачам, сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую городскую прокуратуру.

Прокурор отметил, что за отчетный период в органы городской прокуратуры поступило 15 745 обращений, 4105 из которых были решены, а также обеспечены 1404 обращения. В 2018 году было принято 5866 граждан.

Было отмечено, что в отчетный период выросла требовательность к работникам, которые в своей работе совершили незаконные действия и действия, не подобающие работнику прокуратуры.

Было потребовано, чтобы во всех структурах городской прокуратуры были приняты самые решительные меры по укреплению служебной, исполнительской и трудовой дисциплины, повышению чувства ответственности сотрудников за порученную работу и принципиальности в отношении негативных явлений.

Заместитель прокурора Баку Азер Аскеров, прокуроры районов города подробно рассказали о проделанной в отчетном периоде работе, о существующих недочетах и предстоящих задачах.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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