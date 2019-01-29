Мать шехида: Мы ощущаем на себе заботу, которую оказывает Президент Ильхам Алиев о семьях шехидов, и гордимся этим

29 января 2019 00:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы ощущаем на себе заботу, которую оказывает Президент Ильхам Алиев о семьях шехидов, и гордимся этим. Об этом сказала мать шехида Ибадат Алиева в ходе своего выступления на встрече Президента Ильхама Алиева с семьями шехидов в Президентском дворце.

"Уважаемый господин Президент. В первую очередь, мы, семьи шехидов, выражаем Вам глубокую признательность за эту прекрасную встречу. Она еще раз подтверждает, что мы, семьи шехидов, постоянно находимся в центре Вашего внимания. Наше государство с каждым днем развивается, наша Родина, государство укрепляются, становятся могущественнее. Мы, семьи шехидов, видя это, переживаем чувство большой гордости. Победа нашей армии под Вашим руководством в апрельских боях придала мне такое чувство гордости, что я и сама хотела, взяв в руки оружие, вступить в бой. Видя каждый раз развитие Джоджуг Марджанлы, то, как за короткое время этот поселок стал таким современным, я ощущаю чувство гордости, очень радуюсь. Уверена, что после скорого возвращения наших земель все наши регионы, все города будут так же развиваться и процветать.

В то же время мы видим Ваше внимание и заботу о семьях шехидов. Мы выражаем глубокую признательность Вам и первой леди, нашему Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Мы постоянно ощущаем на себе Вашу заботу, которую Вы оказываете о семьях шехидов, и гордимся этим. Выражаем Вам глубокую признательность за внимание и заботу о семьях шехидов, за все, что Вы делаете для нашего социального обеспечения, хорошей жизни. Эти меры с каждым годом расширяются, усиливаются, мы радуемся, видя это, и очень довольны Вами", - сказала мать шехида.

Ибадат Алиева сказала, что говорят, горе не бывает большим и малым. Но это не так, самое большое горе – это горе, связанное с Родиной, семьей, свободой.

"Наши дети стали шехидами на этом пути. Они стали шехидами во имя Родины, скалой встали на пути врага, не отступили ни на шаг. Я верю, что наш народ – очень патриотичный, героический народ. Каждый представитель этого народа, который способен держать в руках оружие, готов, продолжая путь шехидов, защищать Родину.

Мы постоянно ощущаем на себе Вашу заботу о семьях шехидов. Семьи шехидов обеспечиваются квартирами, пенсиями, пособиями, мы видим это и на собственном примере. Наша семья также получила единовременную выплату в размере 11 тысяч манатов, предоставленную подписанным Вами гуманистическим Указом. Это – большая помощь, поддержка для нашей семьи. Мы верим, что таких мер будет еще больше, они будут еще более долгосрочными. Мы знаем, что в государствах, где идет война, бывают и шехиды. Мы верим, что освободим наши земли мирным путем. Знаем, что для этого у нас есть такой Президент, любящий свой народ, свою Родину, свою землю. Я говорю нашему Президенту «Большое спасибо!», выражаю признательность. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах и предстоящей деятельности. Большое спасибо", - сказала мать шехида.

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