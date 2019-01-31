Билеты на скоростной поезд Баку-Гянджа станут дешевле

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" снижает стоимость билетов и меняет график работы скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа-Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

Новшества, касающиеся графика движения поезда и тарифов на проезд, вступят в силу четвертого февраля 2019 года.

Так, если до сих пор скоростной пассажирский поезд Баку-Гянджа-Баку курсировал по маршруту через день, то с четвертого февраля рейсы будут осуществляться ежедневно. В соответствии с новым расписанием, поезд будет отправляться из Баку в Гянджу ежедневно в 08:45 и в тот же день в 17:00 отбывать из Гянджи обратно в Баку. Время поезда в пути будет сокращено и составит 4 часа 15 минут.

Что касается тарифов на проезд, в вагонах класса стандарт стоимость проезда будет снижена с 15 манатов до десяти. Тарифы на проезд в вагонах первого класса (first class) и бизнес-класса останутся без изменений. В вагонах класса стандарт будет прекращена выдача бесплатных завтраков и прохладительных напитков. Пассажиры смогут по собственному желанию воспользоваться установленными в поезде платными торговыми автоматами. Отметим также, что порядок питания и выдачи прохладительных напитков в вагонах первого класса (first class) и бизнес-класса будут сохранены без изменений.

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