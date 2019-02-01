Молодежь Азербайджана тесно сплотилась вокруг Президента Ильхама Алиева - министр

1 февраля 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Молодежь Азербайджана тесно сплотилась вокруг Президента Ильхама Алиева.

Об этом в пятницу сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов, сообщает Trend.

Министр отметил, что руководство страны создало очень благоприятные условия для развития молодежи.

"Сегодня молодежь Азербайджана отмечает свой праздник. Наш общенациональный лидер Гейдар Алиев провел в сентябре 1993 года свою первую встречу именно с молодежью. В 1994 году было учреждено министерство молодежи и спорта. Этим было положено начало молодежной политики в стране", - отметил Рагимов, добавив, что азербайджанская молодежь верит в большое будущее страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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