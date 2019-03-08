В Баку награждают образцовых женщин-водителей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА), радиостанция "Avto FM" и Государственное управление дорожной полиции ГУП Баку проводит традиционную акцию в столице в связи с Международным женским днем 8 Марта, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БТА.

На протяжении всей акции, проводимой в связи с 8 марта, женщины-водители, у которых в течение года не было административных правонарушений, которых не останавливали, и в отношении которых не было административных взысканий, объявляются образцовыми женщинами-водителями и получают от сотрудников БТА и дорожной полиции цветы, различные подарки и купоны.

Акция стартовала сегодня в прямом эфире радиостанции "Avto FM" в 10:00.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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