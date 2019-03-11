В регионах Азербайджана посажено свыше 53 тыс. деревьев - минэкологии

11 марта 2019 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках акций весенней посадки деревьев министерство экологии и природных ресурсов посадило в районах Азербайджана деревья на площади в 108,5 гектара, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Акции проходят под девизом «Создай природу этой весной!»

В акциях, проведенных в Габалинском, Губинском, Шабранском, Товузском, Бардинском, Агджабединском, Сабирабадском и Лянкяранском районах, было посажено 53 145 различных пород фруктовых и лесных деревьев.

Акции будут продолжены и в других регионах страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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