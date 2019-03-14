У меня есть шансы побороться за высокие места на Кубке мира в Баку – азербайджанская гимнастка

14 марта 2019 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всегда рада выступать дома, на родной арене, сказала Trend в четверг азербайджанская гимнастка Марина Некрасова, участвующая в проходящем в Баку Кубке мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике.

«Мне всегда приятно выступать на родной арене. Сегодня в ходе квалификации выполнила упражнение на параллельных брусьях без падения, чему очень рада», - сказала она.

Гимнастка рассказала, что следующий старт будет на Чемпионате Европы, и там она делает ставку на многоборье. «На данном этапе Кубка мира мы сделали ставку на прыжок, и все получилось. Сейчас жду результатов выступления других участниц. Думаю, у меня есть шансы побороться за высокие места. На Кубке в Баку все конкуренты очень сильные, и нам надо выложиться по полной», - добавила она.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

В первый день проходят квалификационные соревнования у мужчин в вольных упражнениях на ковре, упражнениях на параллельных брусьях и на кольцах. Женщины ведут борьбу за путевку в финал в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

(Автор: Джани Бабаева)

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