Атмосфера в Национальной арене гимнастики замечательная - азербайджанский гимнаст

14 марта 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комбинацию в упражнении на кольцах выполнил хорошо, сделал все как надо, оценка неплохая, сказал в четверг Trend азербайджанский гимнаст Никита Симонов.

«Атмосфера в Национальной арене гимнастики замечательная, болельщики очень подбадривают, это помогает на соревнованиях. Очень круто, когда выступаешь у себя», - отметил Симонов.

Гимнаст рассказал, что планирует выйти в финал соревнований. «Кольца – считаю основным снарядом. Планирую попасть в финал, и выступить там хорошо. Конкурентов на Кубке – много, среди них можно выделить спортсменов из Украины, Великобритании, Италии, Китая», - добавил Симонов.

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

В первый день проходят квалификационные соревнования у мужчин в вольных упражнениях на ковре, упражнениях на параллельных брусьях и на кольцах. Женщины будут бороться за путевку в финал в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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