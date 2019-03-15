Через новый жилой комплекс в Баку будут проходить два автобусных маршрута (ФОТО)

15 марта 2019 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня схема движения автобусов № 206 и 211 будет изменена, и они будут проезжать через территорию Ясамальского жилого комплекса Государственного агентства жилищного строительства, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Изменение в схему движения автобусов было внесено для использования общественного транспорта жильцами комплекса в рамках совместного сотрудничества с Госагентством жилищного строительства.

Отметим, что общая площадь Ясамальского жилого комплекса составляет 11,6 гектара.

Согласно документу планирования на территории построено 29 жилых зданий. 12 из них – двенадцатиэтажные, а 17 – девятиэтажные здания. Общее количество квартир в комплексе – 1843. Территория находится недалеко от основной транспортной сети столицы и станции метро «Иншаатчылар».

Ранее сообщалось, что Бакинское транспортное агентство планирует открыть маршрутные линии от жилого комплекса в четырех различных направлениях города.

26 декабря 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента очередного этапа (общей площадью 15,4 гектара) нового жилого комплекса.

Было отмечено, что в комплексе планируется строительство 40 жилых зданий, из которых 22 будут девятиэтажными, а 18 – двенадцатиэтажными.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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