Возрождение гимнастики в Азербайджане связано с именем Мехрибан Алиевой - генсек Федерации гимнастики

БАКУ /Trend/ - С избранием Первого вице-президента Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики Азербайджана в стране началось возрождение гимнастики.

Об этом Trend сказала генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

«В 2002 году президентом Федерации гимнастики Азербайджана была избрана Первый вице-президент Мехрибан Алиева. С этого периода в стране началось возрождение гимнастики. Сегодня Федерация успешно развивает все шесть соревновательных видов, признанных Международной федерацией гимнастики», - сказала она.

Как отметила Мамедзаде, начиная с 2016 года, Азербайджан ежегодно проводит соревнования Кубков мира по трем олимпийским видам гимнастики.

«В эти дни в Баку проходит Кубок мира FIG по спортивной гимнастике. Первый день соревнований уже позади, сегодня проходит второй день. Данные соревнования отличаются тем, что являются квалификацией на Олимпийские игры в Токио. Значимость этих соревнований велика как для тренеров и спортсменов, так и для организаторов», - сказал генсек Федерации.

Говоря об отличии нынешнего соревнования от других Кубков мира, Мамедзаде отметила, что на обычных Кубках мира со стороны Международной федерации гимнастики приглашается только один технический делегат. В этом году, кроме технических делегатов, есть еще и приглашенные судьи, которые выполняют функции супервайзеров по снарядам, а также судьи-референты.

По словам Мамедзаде, учитывая квалификационный характер соревнований, количество участников очень большое: «Если сравнивать с прошлогодним Кубком мира, количество стран удвоилось. В этом году в соревнованиях участвуют представители 41 страны».

Генсек Федерации также рассказала о предстоящих соревнованиях. Так, она отметила, что в апреле ожидается финальный этап Кубка мира по художественной гимнастике. Перед ним в Баку пройдет международный турнир AGF Junior Trophy, в котором будут участвовать юниоры. Мамедзаде отметила, что уже второй год Федерация проводит это соревнование до начала Кубка мира.

«В мае у нас ожидаются чемпионаты Европы по художественной и аэробной гимнастике. Как вы знаете, в июле в Баку пройдет Европейский юношеский Олимпийский фестиваль, в программу которого также включены два вида гимнастики – мужская и женская спортивная гимнастика. В сентябре нас ожидает Чемпионат мира по художественной гимнастике. Художественная гимнастика в нашей стране более популярна, чем другие виды. Здесь ожидается участие гимнастов из более чем 55 стран. Этот чемпионат также является квалификационным на Олимпийские игры», - сказала Мамедзаде.

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

В первые два дня четырехдневных соревнований проходят квалификации, а в последние два дня состоятся финалы. Гимнастам, набравшим на турнире самый высокий балл, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

По итогам первого дня в финал Кубка мира прошли азербайджанские гимнасты Мурад Агарзаев (вольные упражнения), Никита Симонов (упражнения на кольцах) и Марина Некрасова (опорный прыжок).

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