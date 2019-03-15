Обнародована численность населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Численность населения Азербайджана по состоянию на первое февраля 2019 года достигла 9 988 437 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, с начала года численность населения выросла на 6980 человек, или на 0,1 процента.

52,8 процента от общей численности населения проживает в городах, 47,2 процента - в селах, 49,9 процента составляют мужчины, 50,1 процента - женщины.

На данный момент на 1000 мужчин приходится 1003 женщины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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