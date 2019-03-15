В Баку определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

По итогам квалификации в финал прошли - Кристофер Ремкес (Австралия), Доминик Каннингэм (Великобритания), Ян Хаксон (Южная Корея), Колин Ван Виклен (США), Денис Аблязин (Россия), Егор Шарамков (Беларусь), Джехван Щин (Южная Корея), Игорь Радивилов (Украина).

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

В первые два дня четырехдневных соревнований проходят квалификации, а в последние два дня состоятся финалы. Гимнастам, набравшим на турнире самый высокий балл, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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